Liverpool, Jota ile finale uçtu!

İngiltere Lig Kupası Yarı Final 2. maçında Liverpool, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

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Liverpool, Jota ile finale uçtu!
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21 Ocak 2022 02:05
İngiltere Lig Kupası Yarı Final 2. maçında Liverpool, Arsenal ile karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 2-0 kazandı.

Liverpool'un sahasında oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Liverpool, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

Liverpool'a finali getiren golleri 19. ve 79. dakikalarda Diogo Jota kaydetti.

Arsenal'da 74. dakikada oyuna giren Partey, 87 ve 90. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı.

Liverpool, Lig Kupası Finali'nde Tottenham'ı eleyen Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
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