Liverpool, Avusturya'da kabustan uyandı

Liverpool, ilk yarısını geride kapattığı maçta LASK Linz'i 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Avusturya'da kabustan uyandı
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21 Eylül 2023 21:40
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 1. hafta maçında LASK Linz ile Liverpool karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.

LASK Linz, 14. dakikada Florian Flecker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Liverpool, 56. dakikada Darwin Nunez'in penaltı golü ile skoru eşitledi. Luis Diaz, 63. dakikada Liverpool'u öne geçiren golü attı. Muhammed Salah, 88. dakikada skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Liverpool, gruba 3 puanla başladı. LASK Linz ise puanla tanışamadı.

Grubun bir sonraki haftasında Liverpool, Royale Union SG'yi Anfield'da ağırlayacak. LASK Linz ise Toulouse deplasmanına gidecek.

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