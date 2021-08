Linnes: 'Galatasaray'da rüyayı yaşadım'

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes, Norveç Ligi takımlarından Molde'ye transfer oldu.



Linnes'in eski takımına dönmesi hakkında açıklamalarda bulunan Molde teknik direktörü Erling Moe, "Bu transferden çok mutluyuz. Takımımıza uyan harika bir transfer. Geleceğin takımını kurmak istiyoruz ancak daha fazla deneyime sahip futbolcularımız da olmalı. Linnes, bizim felsefemize uyan bir transfer ve onu yeniden sahada görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.



LINNES: "GALATASARAY'DA RÜYAYI YAŞADIM"



İmzanın ardından Galatasaray'a veda mesajı paylaşan Martin Linnes, "Galatasaray'a, Türkiye'ye ve Türk insanına veda etmek benim için zor. 5,5 yıldır rüyayı yaşıyorum, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynadım. Her şeyimi verdim, umarım herkese saygıyla davranabilmişimdir. İnişler ve çıkışlar oldu ancak her zaman taraftarlardan inanılmaz bir destek hissettim. Her zaman minnettar olacağım. Burada geçirdiğim zamanı hiçbir zaman unutmayacağım, birlikte yaşadığımız hatıralar için teşekkürler." ifadelerini kullandı.