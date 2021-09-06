Lille'de ayın oyuncusu "Kral"

Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lille'de ayın oyuncusu 'Kral'
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06 Eylül 2021 18:39
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

Milli futbolcu, ağustos ayında ligde oynadığı 4 maçta 1 gol kaydetti ve 1 gol pası verdi.

Burak Yılmaz, Lille'de geçen sezon aralık ve nisanda da ayın futbolcusu seçilmişti.


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