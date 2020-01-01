Lillard'ın dizi için ameliyat gerekmiyor!

ESPN'den Marc J. Spears, Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard'ın sakat sağ dizinden ameliyat olmasının beklenmediğini belirtti.



Lillard, Portland'da sakat dizi üzerinde daha fazla inceleme yapılması için, Perşembe günü NBA'in Orlando kampüsünden ayrılmıştı.



Dame'in ayrılığı, NBA oyuncularının Perşembe günü playoffları tamamlama kararı vermesine rağmen, muhtemelen sezonunu kapatmasına neden olacak. Lillard, Florida'ya dönerse karantina düzenlemelerine tabi olacak ve Blazers, ilk tur serisinde Los Angeles Lakers'a karşı 3-1 geride. 5. maçın Çarşamba günü düzenlenmesi planlanıyordu, ancak ertelenmişti.



Lillard, dört playoff maçında 24.3 sayı, 4.3 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.



