Leroy Sane'den Dünya Kupası ve Löw itirafı!

ile iyi bir sezon geçirmesinin ardından Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmamasıyla en konuşulan isimlerden biri haline gelensuskunluğunu bozdu.Konu akkında açıklama yapan Leroy Sane, "Löw ile durumum hakkında konuşmuştuk. Bana kararının sebebini açıkladı. Bu yüzden her şey yolunda. Aramızda bir sorun yok" ifadelerini kullandı.Turnuvada Almanya'nın gruptan çıkamamasını değerlendiren Sane; "Talihsiz bir durumdu. Oldukça üzüldüm. Bunu sindirmek çok zor oldu." şeklinde konuştu.Leroy Sane, geçtiğimiz sezonda Premier Lig'de 'Yılın En İyi Genç Oyuncusu' ödülünü kazanmayı başardı.