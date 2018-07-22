Leroy Sane'den Dünya Kupası ve Löw itirafı!

Manchester City ile iyi bir sezon geçirmesinin ardından Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmamasıyla en konuşulan isimlerden biri haline gelen Leroy Sane suskunluğunu bozdu.
SEBEBİNİ BANA AÇIKLADI
Konu akkında açıklama yapan Leroy Sane, "Löw ile durumum hakkında konuşmuştuk. Bana kararının sebebini açıkladı. Bu yüzden her şey yolunda. Aramızda bir sorun yok" ifadelerini kullandı.
TALİHSİZ BİR DURUMDU
Turnuvada Almanya'nın gruptan çıkamamasını değerlendiren Sane; "Talihsiz bir durumdu. Oldukça üzüldüm. Bunu sindirmek çok zor oldu." şeklinde konuştu.
Leroy Sane, geçtiğimiz sezonda Premier Lig'de 'Yılın En İyi Genç Oyuncusu' ödülünü kazanmayı başardı.
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SEBEBİNİ BANA AÇIKLADI
Konu akkında açıklama yapan Leroy Sane, "Löw ile durumum hakkında konuşmuştuk. Bana kararının sebebini açıkladı. Bu yüzden her şey yolunda. Aramızda bir sorun yok" ifadelerini kullandı.
TALİHSİZ BİR DURUMDU
Turnuvada Almanya'nın gruptan çıkamamasını değerlendiren Sane; "Talihsiz bir durumdu. Oldukça üzüldüm. Bunu sindirmek çok zor oldu." şeklinde konuştu.
Leroy Sane, geçtiğimiz sezonda Premier Lig'de 'Yılın En İyi Genç Oyuncusu' ödülünü kazanmayı başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın