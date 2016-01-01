LeBron: "NBA tarihinin en zor iki şampiyonluğunu kazandım!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kazandığı dört şampiyonluktan ikisinin, NBA tarihindeki en zor şampiyonluklar olduğunu söyledi.



James, Allie Clifton, Richard Jefferson ve Channing Frye ile birlikte 'Road Trippin' podcastinin ikinci bölümünde cesurca bir açıklama yaparak, kazanılan en zor şampiyonlukların ikisinin, Finallerde 3-1 geride kalan Cleveland Cavaliers'ın 2016'da Golden State Warriors'u yendiği ve NBA bubble'ında Miami Heat'e karşı kazanılmış olanlar olduğunu belirtti:



"NBA lig tarihindeki en zor iki şampiyonluğu kazanan iki kadronun da bir parçası olduğumdan eminim. 2016 Cavs, 3-1'den gelerek 73-9'luk takımı yendi. Şimdiye kadar bir araya getirilmiş en iyi takımlardan birine karşı 3-1 gerideydik. İki kez MVP olan birine karşı. Ve sonra bubble'ın içinde başımızdan geçenler...



Bubble'da bulunmamış olanlar, tam olarak anlayamazlar. O şampiyonluğu kazanmanın ve kendinizi motive etmenin zorluğunu kavrayamazlar... Bu olup bitenler, tam anlamıyla konfor alanınızın dışında. Ailemi sekiz buçuk haftadır görmemiştim. Ve sonra sadece eşim gelmişti. 96 gün, bubble'dan çıkana kadar çocuklarımı görmemiştim.



Alıştığınız her şey, kendi yatağınız, şefiniz, uyku düzeniniz... Ben bir rutin adamıyım ve rutinim bozulduğunda, kendimi toparlamak benim için zor olur. Bazen odamda ciddi ciddi ayrı bir bubble'ın içindeydim ve 'The Shining' filmindeki gibi, duvarlarımdan aşağı kan döküldüğünü görüyordum. Koridorda yürürken, bisikletli o iki çocuğu görür gibi oluyordum. 'Neler oluyor yahu. Eve gitmem lazım. Gitmeye hazırım' diyordum. Bubble bir korku filmi gibiydi.."



