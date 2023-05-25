Batı konferansından bir takım yöneticisi, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in emekliliğiyle ilgili konuşarak gündemi değiştirmeye çalıştığını iddia ederek eleştirdi.



Lakers'ın Batı konferansı finallerinde Denver Nuggets'a süpürüldüğü 4. maçtan sonra James, emekliye ayrılma ihtimali üzerine konuşarak NBA'in gündemine oturmuştu.



Nuggets'ın etkileyici serisinin ardından Batı Konferansı'ndan bir genel menajer, Bleacher Report'tan Eric Pincus'a yaptığı açıklamada, LeBron'un tüm dikkatleri kendi üzerine çekerek, takımının Denver tarafından süpürüldüğü gerçeğini geri plana atmaya çalıştığını öne sürdü:



"Gelecek yıl oynar. Gündemi değiştirdi sadece. Artık Lakers'ın süpürüldüğünü değil, LeBron'u ve emekliliğini konuşuyoruz. Algıyı böyle kontrol etmeyi seven biridir."



Pincus, başka bir yöneticinin ise "Acaba Makyavelci bir yaklaşım mıydı, duygularına mı yenik düştü, yoksa emekli olabileceğine dair ciddi bir olasılık mı sundu? Bir hafta verin, bakalım yine aynı şeyi söyleyecek mi." şeklinde konuştuğunu aktardı.



Bazı lig uzmanlarına ve analistlere göre James'in son sezonunu bir tür emeklilik turu düzenlemeden yapmayacağı, oğlu Bronny ile NBA'de oynama hedefini gerçekleştirmek isteyeceği ve ayrıca 2025'te Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı NBA All-Star maçında kariyerini noktalayabileceği söyleniyordu.



