LeBron, George Floyd için tepki gösterdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.



James, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koyduğu tarihi fotoğrafı paylaştı.



Kaepernick'e destek verdiği bu paylaşımdaki yazısında James, "Şimdi anlıyor musunuz, yoksa hala net değil mi?" ifadesini kullandı.



Minneapolis kentinde geçen pazartesi günü yaşanan olayda 46 yaşındaki Floyd'un ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, bu kişinin gözaltına alınma şekli tepkilere neden oldu.



Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, polisin yere yatırdığı Floyd'un boynuna dizini basarak, diğer ekipleri beklediği görülüyor.



Görüntülerde siyahi adamın, yerde bulunduğu esnada, "Lütfen, nefes alamıyorum. Karnım, boynum heryerim acıyor. Lütfen biraz su verin. Beni öldürmeyin." diyerek dakikalarca yalvardığı ve bir süre sonra hareketsiz kaldığı yer alıyor.



