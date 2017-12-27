İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Lazio ile Fiorentina karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Senad Lulic ile öne geçen Lazio, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıda Fiorentina karşısında skoru korumayı başaran Lazio, 1-0'lık galibiyetle yarı finale yükselmeyi başardı.
Kupada yarı finale yükselen Lazio, Serie A'da ise 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan topladı.
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Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Senad Lulic ile öne geçen Lazio, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıda Fiorentina karşısında skoru korumayı başaran Lazio, 1-0'lık galibiyetle yarı finale yükselmeyi başardı.
Kupada yarı finale yükselen Lazio, Serie A'da ise 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan topladı.
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