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Lazio tek golle yarı final biletini aldı! Fiorentina...

İtalya Kupası çeyrek finalinde Fiorentina'yı 1-0 mağlup eden Lazio, yarı finale yükselen taraf oldu.

Kaynak: Sporx.com
Lazio tek golle yarı final biletini aldı! Fiorentina...
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27 Aralık 2017 00:53
İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Lazio ile Fiorentina karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Senad Lulic ile öne geçen Lazio, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Fiorentina karşısında skoru korumayı başaran Lazio, 1-0'lık galibiyetle yarı finale yükselmeyi başardı.

Kupada yarı finale yükselen Lazio, Serie A'da ise 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan topladı.



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