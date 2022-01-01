Lance ve Brissett, bu sekansla geceye damga vurdular!

Indiana Pacers oyuncuları Lance Stephenson ve Oshae Brissett, dün gece Portland Trail Blazers'a karşı oynanan maçta inanılmaz bir sekansla geceye damga vurdular.



Pacers'ın Trail Blazers'ı 129-98 mağlup ettiği maçın ikinci çeyreğinde, Lance ilk yarının bitimine yaklaşık iki dakika kala Portland'dan CJ Elleby'den topu çalarak bu harika sekansı başlatmış oldu.



Tyrese Haliburton boşta kalan topu yakalayarak, rakip potaya koşan Stephenson'a tam saha mesafeden bir pas yolladı ve Lance ise ise topu yakalayarak, bel arkasından verdiği pasla Oshae Brissett'e gönderdi.



Brissett ise Brandon Williams'ın faulüne maruz kalmasına rağmen, çift elle bir ters smaç vurarak bu harika sekansı tamamlamış oldu:



