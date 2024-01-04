Lakers, Gordon Hayward'ı gözüne kestirebilir mi?

Los Angeles Lakers'ın adının potansiyel bir takas noktası olarak Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward ile geçtiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers, Gordon Hayward'ı gözüne kestirebilir mi?
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04 Ocak 2024 14:17
Los Angeles Lakers'ın adının potansiyel bir takas noktası olarak Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward ile geçtiği iddia edildi.

Heavy.com'a konuşan bir NBA yöneticisine göre Lakers, kadroyu geliştirmek adına son çare olarak gördüğü potansiyel hedefleri arasında Hayward'ı da değerlendirebilir:

"Karşılığında ilk tur draft hakkı vermeniz gereken bir adam olduğunu düşünmüyorum. Ve bu tam da onların ihtiyacı olan bir şey. Takıma yardımcı olacak fakat organizasyonun geleceğini ipotek altına almayacak biri. Bu çaresizce bir hamle olabilir ama ne olmuş yani? Derecelerine bakın."

Gordon, Hornets'la çıktığı 25 maçta bu sezon %46 şut isabetiyle 14,5 sayı, 4,7 ribaund ve 1,1 top çalma ortalamalarına sahip.

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