Kyrie Irving'in 60 sayılık tarihi performansı!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, Orlando Magic'e karşı 60 sayılık bir performansla geceye damgasını vurdu.



Irving, Nets'in 150-108'lik deplasman galibiyetinde, 35 dakikada 20/31 şut isabeti bularak 60 sayı kaydetti ve takım tarihinde yeni bir rekora ulaşmasının yanı sıra, Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın yalnızca bir gün önce belirlediği sezon rekorunu egale etmiş oldu.



Kyrie, maç sonrasında performansıyla ilgili "Aslında her şey takımın havaya girmesiyle alakalıydı. Oyunun gerçek saflığı da burada yatıyor, sahanın her iki tarafında da verimli bir şekilde oynamak ve galibiyete ulaşmak..." şeklinde konuştu.



Nets yıldızı ilk yarıda 40 sayı barajını geçerek, NBA'de son 25 yılda bunu başaran dördüncü oyuncu olmayı başardı (Devin Booker, Kobe Bryant ve Klay Thompson).



Irving'in, takım arkadaşı Kevin Durant'in bir önceki maçta attığı 51 sayıdan sonra 60 sayıya ulaşmasıyla, Nets'teki yıldız ikili NBA tarihinde üst üste maçlarda 50 sayı barajını geçen ilk takım arkadaşları oldular.



Brooklyn tarihindeki bir önceki sayı rekoru, 2012'de Deron Williams tarafından 57 sayıyla kırılmıştı.



