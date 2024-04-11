Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving'in, geçtiğimiz gece Mavericks'in sezondaki 50. galibiyetini almasıyla 1 milyon dolarlık kontrat ikramiyesi aldığı bildirildi.



Mavericks, dün gece Heat'i 111-92 yenerek sezonun 50. galibiyetine ulaştı ve ESPN'den Tim MacMahon'a göre bu, Irving'e tam olarak 1 milyon dolar daha kazandırarak kontratında 2023-24 sezonundaki iki ikramiyeden birini almasına yardımcı oldu.



MacMahon'a göre, Irving'in ilk ikramiyeye ulaşmak için 58 maçta oynaması ve Mavericks'in de sezonda 50'nci maçını kazanması gerekiyordu.



32 yaşındaki oyuncunun dün geceki galibiyetten sonra takım arkadaşlarına ayrıca teşekkür ettiği bildirildi.



58 karşılaşmada 25.6 sayı, 5.2 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları yakalayan Irving'in kontratındaki diğer ikramiye ise normal sezonda 65 maçta forma giymesini gerektirdiği için, bitime iki maç kala bunu gerçekleştiremiyor olacak.





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