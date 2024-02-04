Konyaspor yeni transferini açıkladı

Konyaspor, forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2024 22:58
TÜMOSAN Konyaspor, forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'un resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende Sambou'nun 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda 23 resmi maçta forma giydiği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery