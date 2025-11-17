Kocaelispor'dan 'transfer yasağı' haberlerine ilişkin açıklama!

Kocaelispor Kulübü, bazı basın yayın organlarında yer alan transfer yasağına ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'in alacaklarıyla ilgili sürecin kulübün bilgisi ve kontrolü dahilinde yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada, sezon sonunda tazminat riski doğurmaması adına sözleşmesi devam eden oyuncuların alacaklarının ödendiği, sözleşmesi sona eren futbolcuların alacaklarının ise nakit akışına göre planlandığı aktarıldı.

Bu süreçte sözleşmesi sona eren Vukovic'in beklemek istemediğini belirterek FIFA Futbol Mahkemesi nezdinde basit alacak davası açtığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: