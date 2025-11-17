17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
0-016'
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
1-013'
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
0-014'
17 Kasım
Malta-Polonya
0-012'
17 Kasım
Almanya-Slovakya
0-014'
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
0-015'

Kocaelispor'dan "transfer yasağı" haberlerine ilişkin açıklama!

Kocaelispor Kulübü, bazı basın yayın organlarında yer alan transfer yasağına ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

calendar 17 Kasım 2025 22:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan 'transfer yasağı' haberlerine ilişkin açıklama!
Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'in alacaklarıyla ilgili sürecin kulübün bilgisi ve kontrolü dahilinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sezon sonunda tazminat riski doğurmaması adına sözleşmesi devam eden oyuncuların alacaklarının ödendiği, sözleşmesi sona eren futbolcuların alacaklarının ise nakit akışına göre planlandığı aktarıldı.



Bu süreçte sözleşmesi sona eren Vukovic'in beklemek istemediğini belirterek FIFA Futbol Mahkemesi nezdinde basit alacak davası açtığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz olası esasa ilişkin yargılama yapılmadan önce ivedilikle futbolcu vekili ile sulh anlaşması yapmış ve yapılan anlaşma FIFA nezdinde tescillenmiştir. Yapılan anlaşma şartlarına göre kulübümüz davaya konu edilmiş alacak tutarını kabul etmiş ve kış transfer dönemi öncesinde ödemenin yapılacağını, ödeme yapılmaması hallerinde geçici olarak transfer tescil tedbirinin kulübümüze uygulanmasını kabul etmiştir. Yasal prosedürler tarafımızdan titizlikle takip edilmiş ve tüm süreç kulübümüzün bilgi ve kontrolünde ilerlemiştir. Kulübümüze getirilen herhangi bir 3 dönem kalıcı transfer yasağı yoktur. Bahse konu futbolcumuzun da ödemesi FIFA nezdinde yazılı olarak taahhüt ettiğimiz usul ve vadede ödenecektir."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
