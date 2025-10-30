Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte kış lastiği takmama cezası ve uygulamanın zorunlu olduğu araçlar

2025 yılında sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de kış lastiği takma zorunluluğunun başlayacağı tarih oldu.

Kasım ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, şehirlerarası yolculuk yapan ve ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı tarih belli oldu.

Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Ticari araçlarda kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı yeni tarih belli oldu. Daha önce 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma uygulaması, alınan karar gereği 15 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'da son bulacak.

Karara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek. Denetimler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılacak.

Uygulama kapsamındaki araçlar; otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet gibi ticari araçlar olacak. Öte yandan şahsi araç kullanıcılarının da kış lastiği takması önerilir.

Araç kullanıcılarının lastiği kış lastiği olup olmadığını anlayabilmesi için; lastik yanaklarında M+S işareti ya da bu işaretle beraber kar tanesi işareti yer almalı.

Bazı durumlarda sadece kar tanesi veya üç dağ zirvesi bulunur.

Kış lastiklerinin daha derin diş yapısı, geniş olukları bulunur. Ayrıca ince kesikler sayesinde kar ve buz üzerinde olağanüstü bir yol tutuşu sağlar.

Kış lastiklerinde kullanılan kauçuk malzeme, soğuk havalarda esnekliğini koruyarak zemine daha iyi uyum sağlar.