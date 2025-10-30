Haber Tarihi: 30 Ekim 2025 12:43 - Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 12:43

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte kış lastiği takmama cezası ve uygulamanın zorunlu olduğu araçlar

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, bu yıl da geçeri. Geçtiğimiz yıl 1 Aralık'ta başlayan uygulama bu yıl kasım ayında uygulanmaya başlayacak. Peki kış lastiği takmama cezası ne kadar, hangi araçlar zorunlu tutuluyor ve özel araç sahipleri için durum ne? İşte 2025 yılı kış lastiği uygulamasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte kış lastiği takmama cezası ve uygulamanın zorunlu olduğu araçlar
Abone Ol
2025 yılında sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de kış lastiği takma zorunluluğunun başlayacağı tarih oldu.

Kasım ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, şehirlerarası yolculuk yapan ve ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı tarih belli oldu.

Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ticari araçlarda kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı yeni tarih belli oldu. Daha önce 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma uygulaması, alınan karar gereği 15 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'da son bulacak.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI

Karara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek. Denetimler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılacak.

HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Uygulama kapsamındaki araçlar; otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet gibi ticari araçlar olacak. Öte yandan şahsi araç kullanıcılarının da kış lastiği takması önerilir.

KIŞ LASTİĞİ NASIL OLMALI?

Araç kullanıcılarının lastiği kış lastiği olup olmadığını anlayabilmesi için; lastik yanaklarında M+S işareti ya da bu işaretle beraber kar tanesi işareti yer almalı.

Bazı durumlarda sadece kar tanesi veya üç dağ zirvesi bulunur.

Kış lastiklerinin daha derin diş yapısı, geniş olukları bulunur. Ayrıca ince kesikler sayesinde kar ve buz üzerinde olağanüstü bir yol tutuşu sağlar.

Kış lastiklerinde kullanılan kauçuk malzeme, soğuk havalarda esnekliğini koruyarak zemine daha iyi uyum sağlar.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Liverpool'da Arne Slot'un kader virajı! Liverpool Liverpool'da Arne Slot'un kader virajı!
Suudi Arabistan'dan Lionel Messi'ye ret! Dünya Transferler Suudi Arabistan'dan Lionel Messi'ye ret!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu! Fenerbahçe Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu!
Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
Serdal Adalı'dan bahis skandalı için açıklama! Beşiktaş Serdal Adalı'dan bahis skandalı için açıklama!
Goller 90'dan sonra geldi; Al Ahli ve Al Riyadh yenişemedi Futbol Goller 90'dan sonra geldi; Al Ahli ve Al Riyadh yenişemedi
Konyaspor, sahasında dokuz kişi dört golle turladı! Konyaspor Konyaspor, sahasında dokuz kişi dört golle turladı!
Tammy Abraham'dan Galatasaraylı minik taraftarla poz! Beşiktaş Tammy Abraham'dan Galatasaraylı minik taraftarla poz!
Juventus, Luciano Spalletti'yi duyurdu! Juventus Juventus, Luciano Spalletti'yi duyurdu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İki derbinin hakemleri belli oldu!
2
Başsavcılık'tan Zorbay Küçük açıklaması
3
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama: "Geri dönemeyecekler!"
4
Erden Timur: "İnşallah soruşturma derindir!"
5
Dursun Özbek'ten bahis skandalı için açıklama: "Bir an evvel sonuçlanması lazım"
6
Galatasaray'dan opsiyonlu kiralama teklifi
7
Galatasaray'da Icardi çıkmazı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.