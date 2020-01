Kırklarelispor, Fenerbahçe maçında 'peri masalı'nı sürdürmek istiyor

Can: "Peri masalı devam ediyor"

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, "peri masalı"nı sürdürmek istiyor.1968 yılından kurulan ve uzun yıllar Amatör Lig'de mücadele eden Kırklarelispor, 9 yıldır 2. Lig'de yer alıyor.Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren yeşil-beyazlı ekip, bu sezon kupa macerasına 3. turdan başladı.Bu turda TFF 3. Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 yenen GMG Kırklarelispor, kupada bir üst tura çıktı.GMG Kırklarelispor, 4. turda Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yi evinde 2-1 yenmeyi başaran GMG Kırklarelispor, rövanş mücadelesinde deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.Son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan GMG Kırklarelispor, rövanş mücadelesinde sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yaptığı açıklamada, kulüp tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda böyle bir başarı yakaladıklarını, gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.Çeyrek finalde 5 Şubat Çarşamba günü karşılaşacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Can, "Peri masalı devam ediyor. Hayallerimiz var. Fenerbahçe maçında bizim için yenmek, yenilmek önemli değil. Biz aslanlar gibi mücadelemizi edeceğiz. İnşallah çarşamba günü Kırklarelispor'umuzu en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.Fenerbahçe karşısında en iyi skoru almak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini vurgulayan Can, şöyle devam etti:"Fenerbahçe'yi en iyi şekilde kentimizde ağırlayacağız. Trakya'da misafir nasıl karşılanır tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Biz Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri, kentimize geliyor. Herkes haddini bilecek, biz 2. Lig'de mücadele eden bir futbol takımıyız. Biz de haddimizi bileceğiz. Ama maç sahada oynanıyor. 11-11 başlanıyor, maç 0-0 başlıyor, ondan sonrasını futbolcular belirleyecek. Kupada hedefimiz tur atlamak. Allah inşallah nasip eder. Türkiye Kupası'nı alan direkt UEFA gruplarına kalıyor. Bütün kulüplerimiz kupayı önemsiyor. Bu kulüp 10 yıldır bu anı bekliyor."Volkan Can, rakiplerine göre çok az bir bütçeyle ligde ve kupada mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Kırklarelispor'un yıllık bütçesi 5 milyon lira. Futbolcu bütçemiz 2,5-3 milyon lira arasında. Fenerbahçe'nin bütçesi, 100 milyon avroya yakın. Biz iddialıyız, ama haddimizi biliyoruz." diye konuştu.Can, Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını 100 lira olarak belirleyerek satışa sunduklarını aktardı.Fenerbahçe maçında portatif tribün kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Can, "Bilet fiyatlarımız gayet iyi. Buna taraftarlarımız lütfen hassasiyetle yaklaşsın. Bu kulübe lütfen herkes sahip çıksın. İş adamlarımız bin liralık, 2 bin liralık bilet alsın. Kulübe destek olsunlar. Hem Fenerbahçe'yi izlesinler hem de destek olsunlar." diyerek sözlerini tamamladı.