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Kings, Barnes'ı tutup playoffları zorlamak istiyor!

Sacramento Kings'in, rakip takımlara Harrison Barnes'ı tutmayı planladıklarını bildirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in, rakip takımlara Harrison Barnes'ı tutmayı planladıklarını bildirdiği iddia edildi.

Substack'in NBA yazarı Marc Stein'e göre Kings, NBA'deki takımlara Barnes'ı bugünkü takas tarihi sonrasında da tutmayı planladıklarını belirtti.

21-36'lık derecesiyle Kings, Batı Konferansı'ndaki son play-in sıralamasından iki maç uzakta ve Stein, Barnes'ın kalmasını ve takımın ilk 10'a girmeye yardımcı olmasını istediğini belirtti.

Kontratının bitmesine bir buçuk yıl kalan Barnes, maç başına 16.9 sayı ve 6.1 ribaund ve %40.5 üçlük isabetiyle verimli bir sezon geçiriyor.


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