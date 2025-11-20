Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Miami Heat koçu Erik Spoelstra'nın Amerika Birleşik Devletleri Erkek Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirilmesiyle ilgili herhangi bir tereddüt taşımadığını belirtti.Kerr'e göre Spoelstra, bu göreve çok uzun zamandır hazırdı.ABD Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü olan Kerr ile yeni başantrenör Spoelstra, çarşamba gecesi ilk kez karşı karşıya geldi. Spoelstra'nın USA Basketball tarafından resmi olarak göreve getirildiği süreçten sonra iki koç ilk kez aynı sahayı paylaştı. Kerr, Spoelstra'nın bu zorlu görevin gerektirdiği sorumluluklara fazlasıyla hazır olduğunu söyledi.diyen Kerr, Golden State'in Miami'de 110-96 kaybettiği maç öncesinde konuştu.Spoelstra, ABD Erkek Milli Takımı'nı 2027 Dünya Kupası'nda Doha, Katar'da ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yönetecek. Kerr ise 2023 Dünya Kupası'nda takımı Manila'da dördüncülüğe taşımış, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise altın madalya kazanmıştı. Spoelstra, her iki turnuvada da Kerr'in teknik ekibinde yer almıştı.