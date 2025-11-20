20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Kerr: "Erik Spoelstra, ABD Takımı için mükemmel bir tercih"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Miami Heat koçu Erik Spoelstra'nın Amerika Birleşik Devletleri Erkek Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirilmesiyle ilgili herhangi bir tereddüt taşımadığını belirtti.

calendar 20 Kasım 2025 15:58
20 Kasım 2025 15:58
Kerr'e göre Spoelstra, bu göreve çok uzun zamandır hazırdı.

ABD Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü olan Kerr ile yeni başantrenör Spoelstra, çarşamba gecesi ilk kez karşı karşıya geldi. Spoelstra'nın USA Basketball tarafından resmi olarak göreve getirildiği süreçten sonra iki koç ilk kez aynı sahayı paylaştı. Kerr, Spoelstra'nın bu zorlu görevin gerektirdiği sorumluluklara fazlasıyla hazır olduğunu söyledi.


"Bence mükemmel bir tercihti," diyen Kerr, Golden State'in Miami'de 110-96 kaybettiği maç öncesinde konuştu. "O, tüm zamanların en iyi koçlarından biri. FIBA basketbolunun ne gerektirdiğini, yedi haftalık bir takımı yönetmek ile dokuz aylık bir sezonu yönetmek arasındaki farkı çok iyi biliyor. Tüm bu süreçlerin nabzını tutabilen bir isim. Harika olacak."

Spoelstra, ABD Erkek Milli Takımı'nı 2027 Dünya Kupası'nda Doha, Katar'da ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yönetecek. Kerr ise 2023 Dünya Kupası'nda takımı Manila'da dördüncülüğe taşımış, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise altın madalya kazanmıştı. Spoelstra, her iki turnuvada da Kerr'in teknik ekibinde yer almıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
