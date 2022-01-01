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Kemba Walker bir süre dönmeyecek

New York Knicks koçu Tom Thibodeau, Kemba Walker'ın diz sakatlığı hakkında güncelleme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks koçu Tom Thibodeau, Kemba Walker'ın diz sakatlığı hakkında güncelleme yaptı.

Kemba, ameliyat geçirmiş olduğu dizini yeniden sakatlaması sonrası Knicks'in önceki maçlarını kaçırmıştı. Başka bir ameliyata ihtiyacı olabileceğine dair korkular olsa da, Thibideau kendisinin durumu hakkında önemli bir güncelleme paylaştı.

New York Post'tan Marc Berman'a göre, Walker'ın dizinde yapısal olarak bir sorun gözükmese de, dinlenmek için zamana ihtiyacı olacağı için yakın zamanda dönmesi beklenmiyor.

Thibs, Kemba'nın durumu hakkında şu şekilde konuştu:

"Dizinde genel bir ağrı var. Yani günlük değerlendirmeye alınacak. Biraz zamana bırakmak istiyoruz."

Thibodeau'nun kadrodaki KOVID-19 sıkıntıları sonrasında rotasyona geri soktuğu Walker'ın oynadığı son altı maçta, Knicks 4-2'lik bir seri yakalamıştı.

Bu sezon maç başına 13.6 sayı, 3.5 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynayan Kemba'nın ne zaman parkelere dönebileceği ise henüz belli değil.


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