Kayserispor'da iç transfer harekatı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor'da Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen ile sözleşme uzatmak üzere anlaşma sağlandı.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da iç transfer harekatı
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27 Haziran 2022 15:10
Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde ilk idmanını yapan sarı-kırmızılı takımda, forvet Mustafa Pektemek ve kaleci Cenk Gönen, yeni sezonda da Kayserispor formasını giyecek.

Geride kalan sezon sonu sözleşmesi sona eren iki futbolcu, ilk idmana katıldı. Sözleşmesini 1 yıl uzatacak olan iki futbolcu, yeni sezonda yine sarı-kırmızılılar için mücadele edecek.

(Yenidoğan Haber)

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