Kasımpaşa'da şok: Diagne kırmızı kart gördü

MAÇTAN DAKİKALAR

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı 0-0 sona ererken, karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı.Hakem Suat Arslanboğa, maçın bitiminin ardından Aytemiz Alanyasporlu Tzavellas'a tüküren golcü oyuncu Diagne'ye VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gösterdi.Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Diagne, PFDK'dan çıkacak karara göre kritik haftalarda sahalardan uzak kalabilir.6. dakikada Pavelka'nın pasında Özgür Çek, sol köşeden topu ceza sahası içerisine gönderdi. Diagne, kontrol ettiği meşin yuvarlağı filelere yolladı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.55. dakikada Trezeguet'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Diagne, kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kaldı. Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.78. dakikada sağ kanattan Villafanez'in pasında topla buluşan Baiano, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Efecan Karaca'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.Bahçeşehir OkullarıSuat Arslanboğa, Mehmet Metin, İbrahim BozbeyHaydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Taha Yalçıner (Dk. 63 Ozan Tufan), Villafanez (Dk. 79 Sural), Djalma Campos (Dk. 63 Efecan Karaca), Junior Fernandes, CisseRamazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek, Hajradinovic (Dk. 69 Josue Sa), Sadiku (Dk. 90 Tarkan Serbest), Pavelka, Eduok (Dk. 75 Heintz), Trezeguet, Diagne(Maç bitiminde) Diagne (Kasımpaşa)Dk. 25 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45+3 Sadiku, Dk. 73 Pavelka (Kasımpaşa)