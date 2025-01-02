Karşıyaka'da kaptanlara af çıktı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ikinci yarısına evinde hazırlanan Karşıyaka'da kadro dışı kalan takım kaptanları Cenk Ahmet Alkılıç ve Onur Akbay affedildi.



Yeşil-kırmızılılarda 1 Aralık'taki Silifke Belediyespor karşılaşmasının ardından devre arasına kadar izin verilerek ilk yarının son iki maçında forma giymeyen iki tecrübeli futbolcu takıma döndü.



Karşıyaka'nın en tecrübeli iki isminden sağ kanat oyuncusu Cenk Ahmet ilk yarıda tamamı 11'de 13 maçta forma giyip 2 gol atmıştı. Defansta yedek kalan Onur ise 4 maçta görev yaptı.



Karşıyaka Sportif Direktörü Ahmek Akteke, "Kaptanlarımız ilk antrenmanda takımla beraber olacaklar" dedi.



Karşıyaka'nın can damarının futbol olduğunun altını çizen Akteke, "Şampiyonluğa olan hasrete bu sezon son vereceğiz. Taraftarımızın da desteğiyle başaracağız" diye konuştu.



Ara transfer döneminde Cenk Ahmet dahil 4 futbolcunun Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çektiği, Çağatay, Hakan Barış gibi bazı futbolcuların da kulüpteki mali sıkıntı nedeniyle ayrılmak istedikleri Karşıyaka'da yeni yıl öncesi Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in katkısıyla teknik heyet ve personele maaş ödenirken, takım da ödeme bekliyor. Kaf-Kaf'ın kulübe destek kampanyası da sürüyor.



