Karantina bitiyor, Beşiktaş'ta yabancılar evlere gidiyor!

Beşiktaş'ta yabancı oyunculardan Kevin Prince Boateng, Victor Ruiz, Adem Ljajic, Kevin N'Koudou ve Jeremain Lens bugün karantina sürecinde kaldıkları Güngören'deki öğrenci yurdundan ayrılacak.

Haber; Milliyet
Karantina bitiyor, Beşiktaş'ta yabancılar evlere gidiyor!
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18 Mayıs 2020 08:18
Beşiktaş'ın yabancı oyuncularından Kevin Prince Boateng, Victor Ruiz, Adem Ljajic, Kevin N'Koudou ve Jeremain Lens, koronavirüs salgını ortaya çıktıktan bir süre sonra yönetimin verdiği özel izinle yurt dışına gitmişti. İstanbul'a 4 Mayıs'ta dönen ve hemen toplu halde 14 günlük zorunlu karantinaya alınan siyah-beyazlı futbolcular bugün Güngören'deki öğrenci yurdundan ayrılacak.

Beşiktaşlı oyuncular, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş çıkışların kapatılması nedeniyle evlerinde dinlenmeye çekilecek. Boateng, Ljajic, Ruiz, Lens ve N'Koudou çarşamba günü tesislere giderek diğer oyuncular ve teknik ekip gibi koronavirüs testine girecek. Bu futbolculara yurtta yapılan testler negatif çıkmıştı.

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