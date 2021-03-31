Karagümrük, Emre Çolak'ı kadro dışı bıraktı!

Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı kadro dışı bıraktığını açıkladı.
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatle incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyuna yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısını varılmış olmakla birlikte, bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir. Bu sebeple anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.
NE OLMUŞTU?
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, salı günü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 'İçimiz dışımız bir, Mayıslar bizimdir' yazmış ve 4 yıldız eklemişti. Daha sonra ise gelen tepkiler üzerine bu paylaşımı silen Emre Çolak, yeni bir mesaj yayınlayarak özür diledi.
Ayrıca Emre Çolak, A Spor'a verdiği röportajdaki ifadeleri nedeniyle de tepki çekmişti. Röportajı okumak için tıklayın.
Emre Çolak özür metninde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya'da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Ligdeki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadım aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj sırasında şampiyonluk yarısında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantısına başladığım Galatasaray'dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi açtığım kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim."
EMRE ÇOLAK'IN SİLDİĞİ PAYLAŞIMI
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatle incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyuna yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısını varılmış olmakla birlikte, bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir. Bu sebeple anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.
NE OLMUŞTU?
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, salı günü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 'İçimiz dışımız bir, Mayıslar bizimdir' yazmış ve 4 yıldız eklemişti. Daha sonra ise gelen tepkiler üzerine bu paylaşımı silen Emre Çolak, yeni bir mesaj yayınlayarak özür diledi.
Ayrıca Emre Çolak, A Spor'a verdiği röportajdaki ifadeleri nedeniyle de tepki çekmişti. Röportajı okumak için tıklayın.
Emre Çolak özür metninde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya'da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Ligdeki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadım aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj sırasında şampiyonluk yarısında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantısına başladığım Galatasaray'dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi açtığım kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim."
EMRE ÇOLAK'IN SİLDİĞİ PAYLAŞIMI