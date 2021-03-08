*Trabzonspor, Pazartesi günleri oynadığı son 7 Süper Lig maçının birini kazanabildi (3B 3M). Tek galibiyet Mayıs 2019'da Kayserispor karşısında 4-2 ile geldi.







Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 3-1 kazandı.Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 66. dakikada Ceyhun Gülselam'ın asistinde Mustafa Pektemek ile 73. ve 90+8. dakikalarda Davidson'dan geldi. Trabzonspor'da VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltı için topun başına gelen Bakasetas, 80. dakikada takımının tek golünü kaydetti.Öte yandan Trabzonspor'da sarı kart gören Vitor Hugo, BB Erzurumspor deplasmanında cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. yenilgisini alan Trabzonspor, 51 puanla, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kaldı. 4 maç sonra kazanan Alanyaspor ise 46 puana yükseldi.Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Antalyaspor ile derbiye çıkacak.Trabzonspor'un ilk 11'inde 2 oyuncu değişikliğine gidildi.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Abdulkadir Parmak'ın yerine Lewis Baker'a, Djaniny Semedo'nun yerine ise Benik Afobe'ye görev verdi.Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür ve Trondsen de kadroda yer almayan isimler oldu.Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Benik Afobe, 16 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Orta saha oyuncusu Lewis Baker da 4 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.Öte yandan, Trabzonsporlu bir grup taraftar, maç öncesi bordo-mavili takımın otobüsünün geçiş güzergahında meşale yakıp, tezahüratlar yaptı.Aytemiz Alanyaspor'da ise kaleci Jose Marafona, savunmada Steven Caulker, forvette de Khouma Babacar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Davidson ise yedek soyunduruldu.Karşılaşma öncesi, helikopter kazasında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışındaki Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şık aşırma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı top üst direkten döndü.22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sağ tarafına gelen topu yatarak çıkardı.37. dakikada Moubandje'nin ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Kadzior, filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.38. dakikada Afobe'nin kafa ile indirdiği topu ceza yayı üzerinden Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Serkan Kırıntılı, topu çıkardı.51. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Ekuban'ın sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu çeldi.66. dakikada Salih Uçan'ın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.66. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam, topu kafayla Mustafa Pektemek'e çıkardı. Bu futbolcu da altıpas içinde kafa ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-173. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan aldığı top ile boş durumda soldan ceza alanına giren Davidson, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-280. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Nwakaeme'nin şutunda, top ceza alanı içinde Berkan İsmail Kutlu'nun eline çarparak kornere çıktı. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa, penaltı kararı verdi. Bakasetas, kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 1-290+7. dakikada Moubandje'nin soldan ortasında, arka direkte Davidson gelişine vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3Medical ParkSuat Arslanboğa, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker TakpakUğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 75 Yusuf Sarı), Edgar, Hugo, Marlon (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Baker (Dk. 69 Yunus Mallı), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, AfobeSerkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Ceyhun Gülselam, Kadzior (Dk. 62 Davidson), Berkan İsmail Kutlu (Dk. 90+4 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk. 90+4 Siopis), Mustafa Pektemek (Dk. 86 Bareiro)Dk. 66 Mustafa Pektemek, Dk. 73 ve 90+7 Davidson (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 80 Bakasetas (penaltıdan) (Trabzonspor)Dk. 69 Bakasetas, Dk. 85 Yusuf Sarı, Dk. 90+5 Hugo (Trabzonspor) Dk. 78 Ceyhun Gülselam, Dk. 80 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 85 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)