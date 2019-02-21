"UMARIM BU YAZ AYRILABİLİRİM"

"VAN PERSIE, PEPE, SNEIJDER, PODOLSKI..."

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Kamerunlu kaleci Carlos Idriss Kameni, İspanya'nın ünlü gazetesi Marca'ya flaş açıklamalar yaptı.1 Mart 2018'deki Beşiktaş kupa maçından sonra bir daha forma şansı bulamayan Kameni için gazetede, "2017 yazında 3 yıllık sözleşmeyle Malaga'dan İstanbul'a giden Kamerunlu kaleciye özgün ve tahmin edilemez bir mobbing uygulanıyor." dendi. Kameni'nin bu sezondan sonra 1 sezon daha kontratı olmasına rağmen bunu tamamlamayacağı belirtildi.Kameni, "ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlatan Kamerunlı eldiven, "." dedi." diyerek sözlerini sürdüren Kameni," diyerek konuşmasına devam etti.Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda sadece 9 lig maçında kaleyi koruyan 35 yaşındaki kaleci," sözleriyle konuşmasını noktaladı.