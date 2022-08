Kadir Has Stadı'nın adı değişti

8 Mart 2009 tarihinde Kayseri'nin ünlü iş insanı Kadir Has tarafından yaptırılan ve 13 yıldır 'Kadir Has Stadı' olarak faaliyet gösteren stadın ismi beklenmedik bir şekilde değiştirildi. Kadir Has Stadyumun ismi indirildi ve yerine RHG Enertürk Stadyumu yazıldı.



Erciyes Anadolu Holding'in isminin de yer aldığı değişimin nedeni ise geçtiğimi gün Erciyes Anadolu Holding'in Kayserispor'a verdiği 2 milyon doların karşılığı olduğu öğrenildi.



Kayseri'ye yaptırdığı bir çok hayır kuruluşu ile bilinen ve Stadyumun yaptırılmasında büyük pay sahibi olan İş insanı Kadir Has'ın isminin silinmesi şaşkınlık yarattı.



Haber: Faruk Aydemir





