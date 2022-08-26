Kadir Has Stadı'nın adı değişti

Kayseri Kadir Has Stadı'nın ismi RHG Enertürk Stadyumu olarak değiştirildi. Erciyes Anadolu Holding'in isminin de yer aldığı değişiklikte geçtiğimiz gün Kayserispor'a 2 milyon dolar desteğin de perde arkası ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kadir Has Stadı'nın adı değişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2022 19:25
8 Mart 2009 tarihinde Kayseri'nin ünlü iş insanı Kadir Has tarafından yaptırılan ve 13 yıldır 'Kadir Has Stadı' olarak faaliyet gösteren stadın ismi beklenmedik bir şekilde değiştirildi. Kadir Has Stadyumun ismi indirildi ve yerine RHG Enertürk Stadyumu yazıldı.

Erciyes Anadolu Holding'in isminin de yer aldığı değişimin nedeni ise geçtiğimi gün Erciyes Anadolu Holding'in Kayserispor'a verdiği 2 milyon doların karşılığı olduğu öğrenildi.

Kayseri'ye yaptırdığı bir çok hayır kuruluşu ile bilinen ve Stadyumun yaptırılmasında büyük pay sahibi olan İş insanı Kadir Has'ın isminin silinmesi şaşkınlık yarattı.

Haber: Faruk Aydemir

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ