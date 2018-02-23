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Kadınlar kros yarışmasında altın Kanada'lı Serwa'nın

Serbest stil kayakta kadınlar kros finalini kazanan Kanada'lı Serwa, altın madalya elde etti.

Kaynak: AA
Kadınlar kros yarışmasında altın Kanada'lı Serwa'nın
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23 Şubat 2018 10:26
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan Kanadalı serbest stil kayakçı Kelsey Serwa, kadınlar kros kategorisinde altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. gününde, serbest stil kayak branşında kadınlar kros finali yapıldı.

Kanadalı Serwa, finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Müsabakada ikinci sırayı alan Kanadalı Brittany Phelan gümüş, İsviçre'den Fanny Smith ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti

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