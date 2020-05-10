Jose Sosa'ya geri dön baskısı!

Estudientes, Trabzonspor'un kaptanını Türkiye'den koparmak için bastırıyor. Başkan Veron, Sosa'yı ikna etmek için uğraşıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Jose Sosa'ya geri dön baskısı!
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10 Mayıs 2020 09:30
12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig'de gözlerin çevrildiği lider Trabzonspor'da, sözleşmesi sezon sonu bitecek Jose Sosa'nın durumu merak konusu olmaya devam ediyor.

Arjantinli futbolcu, ülkesinden gelen yoğun baskı altında kaldı. Yıldız ismin futbola başladığı yuvası olan Estudiantes Kulübü'nün Başkanı Juan Sebastian Veron, ve Estudiantesli futbolcular Trabzonsporlu oyuncu ile sık sık iletişime geçerek, kendisini kulübe dönmeye ikna etmeye çalışıyorlar.

Liglerin yeniden başlaması için takımların çalışmalarını başlattığı bir ortamda, futbolcunun içinde bulunduğu durumun performansına yansımasından endişe ediliyor.

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