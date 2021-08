Jose Mourinho: 'Trabzonspor'a karşı kazanmak için oynayacağız'

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile oynayacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Mourinho, "Gelişen bir takımız ve zaman içinde daha fazla gelişmeliyiz. Başka bir şey düşünecek durumda değiliz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Motivasyonumuz hep bir sonraki maçta olacak. Bu nedenle Trabzonspor maçı, Salernitana maçından daha önemli durumda. Trabzonspor maçında rotasyon yapmayacağım. Bizim için şu an en önemli maç, Trabzonspor maçı." ifadelerini kullandı.



"TRABZONSPOR'UN ATTIĞI GOL OFSAYTTI"



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde VAR'ın kullanılmaması ve deplasman golü kuralının iptal edilmesiyle ilgili gelen soruya Mourinho, "VAR yok, bu yüzden bu duruma da adapte olmalıyız. Ben hala Trabzonspor'un bize attığı golün ofsayt olduğunu düşünüyorum. En azından Trabzonspor maçında gol teknolojisine sahip olacağız. UEFA'nın yaşadığı zorluğu da anlıyorum. Çünkü, VAR'a sahip olmayan ülkelerden gelen takımların da oynadığı bir turnuvadayız. Henüz gelişmemiş yeni bir turnuvada bu durumları kabul etmeliyiz." cevbını verdi.



"BERABERLİK İŞİMİZE YARAR AMA..."



Portekizli teknik direktör, "Bence deplasman golü kuralının kalkmasıyla birlikte daha fazla maçın uzatmalara gideceini göreceğiz. Ancak, benim fikrim hiç değişmez. Her maçı kazanmak isterim. Trabzonspor'a karşı beraberlik işimize yarar ama bunu düşünmeyeceğiz. Son dakikaya kadar kazanmak için oynayacağız. Maça dair yaklaşımımız değişmeyecek." dedi.



"YAPACAK ÇOK İŞİM VAR"



Mourinho, "Ben Simone Inzaghi kadar şanslı değilim. Inter'e gitti ve gözleri kapalı bile oynayan bir takımı oldu. Benim ise kat etmem gereken çok yol, yapmam gereken çok iş var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.