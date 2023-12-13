Jordan Clarkson en az 2 hafta yok

Utah Jazz'in guardı Jordan Clarkson'ın, sağ uyluğundaki sakatlık nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jordan Clarkson en az 2 hafta yok
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13 Aralık 2023 13:05
Utah Jazz'in guardı Jordan Clarkson'ın, sağ uyluğundaki sakatlık nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Pazartesi günü Oklahoma City Thunder'a karşı alınan 134-120'lik yenilgide sakatlanan Clarkson'ın, maç sonrası diz arkası kirişinde sürekli rahatsızlık hissettiği ve çekilen MR'da sağ biceps femoris gerginliğini ortaya çıktığı belirtildi.

31 yaşındaki oyuncu Pazartesi günkü maçta 22 dakikayla sınırlı kalmış ve üçüncü çeyreğin ortasında karşılaşmayı terk etmişti.

Clarkson bu sezon 19 maçta 16.6 sayı, 4.9 asist ve 3.4 ribaund ortalamalarına sahip.

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