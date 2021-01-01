Jokic: "Jamal olmadan da şampiyonluk mümkün"

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Jamal Murray olmasa bile Nuggets'ın NBA şampiyonluğu tartışmalarında yer alması gerektiğini söyledi.



Murray, çapraz bağ sakatlığından ötürü önümüzdeki sezonun büyük bir bölümünde forma giyemeyecek olsa da, Nuggets ekibi bu süreçte yine de şampiyonluk peşinde koşmayı umuyor.



2021 sezonunun MVP'si Jokic, Nuggets'ın en iyi ikinci oyuncusu parkelerden uzak kalsa bile, şampiyonluğu kazanabileceğini iddia etti:



"Evet tabii ki. Herkes buna inanırsa ve doğru şekilde oynarsa, elbette bir şansımız var. Yeteri kadar yetenekli miyiz? Bilmiyorum. NBA'in en iyi takımı mıyız? Onu da bilmiyorum, yani göreceğiz. Sezon bize her şeyi gösterecek."



Nuggets, Murray'nin yokluğuna rağmen Batı Konferansı'nda geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlamış, lakin playoff yarı finallerinde Phoenix Suns'a karşı süpürülmüştü.



