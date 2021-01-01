Jeremy Lin'den, ırkçı "koronavirüs" ifadesine tepki!

G League ekibi Santa Cruz Warriors forması giyen Jeremy Lin, geçtiğimiz gece oynadığı maçta bir oyuncunun, kendisine "koronavirüs" şeklinde seslendiğini ve ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı.



Eski NBA yıldızının, Instagram paylaşımında konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekildeydi:



"Bu Asyalı-Amerikalı neslinde bir şeyler değişiyor. Bizlere ırkçılık yapılmadığının ve başımızı öne eğip sorun çıkarmamamız gerektiğinin söylemesinden artık yorulduk.



Burada kendilerine bir hayat kurmak için çok çalışan ve fedakarlık yapan büyüklerim için daha iyisini istiyorum. Asyalı-Amerikalı olmak, yoksulluk ve ırkçılık yaşamadığımız anlamına gelmiyor. Dokuz yıllık bir NBA veteranı olmak, beni sahada 'koronavirüs' olarak adlandırılmaktan korumuyor."



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre G League, Lin'in yaptığı açıklamanın ardından bir soruşturma başlattı.



