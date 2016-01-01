Jefferson: "2016'da rakibimiz Warriors değil, OKC olmalıydı!"

Eski Cleveland Cavaliers veteranı Richard Jefferson, Cavs'in 2016 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors yerine neden Oklahoma City Thunder'a karşı oynamayı beklediğini açıkladı.



Jefferson, 2016 Finalleri serisinde Russell Westbrook ve Kevin Durant'e karşı oynamayı beklediğini itiraf etti.



Warriors ekibi, Final serisine ulaşmak için OKC'ye karşı 3-1 geriye düştüğü seride, üç maç üst üste kazanarak galip gelmeyi başarmıştı.



Jefferson, Gilbert Arenas'ın "No Chill" isimli podcast'inde OKC'nin seriyi nasıl bıraktığından şu şekilde bahsetti:



"2016'da onlara karşı oynamalıydık. Golden State Warriors'a değil. Evet, Klay harika bir 6. maç geçirmişti falan filan ama onlar o seriyi resmen bırakmışlardı.



Biz OKC'nin %100 daha iyi takım olduğunu düşünüyorduk. Daha çok dinlenmişlerdi ve 3-1 de öndelerdi. Sadece tek maç kazanmaları gerekiyordu ama hepsi de Russ'ın suçu değildi.



Russ'ı suçlamıyorum ama bunu ellerinden kaçırmak için fazla iyi bir takımdılar. Çok fazla top kaybı ve hata yapmışlardı."



OKC mevzubahis seride oldukça iyi bir performans ortaya koyduğu için, sonuç herkes için sürpriz olmuştu. Ancak Thompson'ın 41 sayılık 6. maç performansı gibi bazı büyük katkılar, Warriors'ın seriye geri dönmesini sağlamıştı.



