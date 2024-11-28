İzmir'de profesyonel boks şöleni

İzmir, 29 Kasım Cuma günü profesyonel boks şölenine ev sahipliği yapacak.



İnciraltı'nda düzenlenecek TJ Fight Night'ta İzmir'in profesyonel boksta uluslararası gururu olan Gürkan Karadağ ve birçok kariyerli boksör ringe çıkacak. İnciraltı Biyer Performance Hall'da saat 18.30'da başlayacak organizasyonu sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Toplam 10 maçın yapılacağı uluslararası organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan toplam 20 sporcu katılacak.



Profesyonel boks kariyerinde ağır sıklette katıldığı organizasyonlarda UBA (Uluslararası Boks Birliği) Asya Şampiyonluğu, UBO (Evrensel Boks Organizasyonları) Avrupa Şampiyonluğu gibi kemerleri alan Gürkan Karadağ, boks gecesindeki tek İzmirli sporcu olacak. 24 yaşındaki boksör gecede Azerbaycanlı Joshgun Hasaratov'la memleketinde rakip olacak. Karadağ profesyonel boksa 18 yaşında başlayıp 5 yıl içinde Türkiye ve uluslararası alanda kemer koleksiyonu yapmıştı.



