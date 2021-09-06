İtalya artık rekorun tek sahibi

İsviçre deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İtalya artık rekorun tek sahibi
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05 Eylül 2021 23:47
EURO 2020 Şampiyonu İtalya, milli takım seviyesinde önemli bir rekoru da eline geçirdi.

İsviçre deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı.

Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 12 gol gördü.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Kosova-Yunanistan: 1-1

İspanya-Gürcistan: 4-0

C Grubu

Bulgaristan-Litvanya: 1-0

İsviçre-İtalya: 0-0

E Grubu

Belarus-Galler: 2-3

Belçika-Çekya: 3-0

I Grubu

Arnavutluk-Macaristan: 1-0

İngiltere-Andorra: 4-0

San Marino-Polonya: 1-7

J Grubu

İzlanda-Kuzey Makedonya: 2-2

Almanya-Ermenistan: 6-0

Romanya-Lihtenştayn: 2-0


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