EURO 2020 Şampiyonu İtalya, milli takım seviyesinde önemli bir rekoru da eline geçirdi.



İsviçre deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı.



Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 12 gol gördü.



Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



B Grubu



Kosova-Yunanistan: 1-1



İspanya-Gürcistan: 4-0



C Grubu



Bulgaristan-Litvanya: 1-0



İsviçre-İtalya: 0-0



E Grubu



Belarus-Galler: 2-3



Belçika-Çekya: 3-0



I Grubu



Arnavutluk-Macaristan: 1-0



İngiltere-Andorra: 4-0



San Marino-Polonya: 1-7



J Grubu



İzlanda-Kuzey Makedonya: 2-2



Almanya-Ermenistan: 6-0



Romanya-Lihtenştayn: 2-0



