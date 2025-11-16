15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-2
15 Kasım
İsviçre-İsveç
4-1
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
3-2
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
2-2
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
3-1

İsviçre, neredeyse Dünya Kupası'nda

İsveç'i Cenevre'de 3-1 yenen İsviçre, son grup maçı öncesi neredeyse Dünya Kupası biletini cebine koydu.

calendar 16 Kasım 2025 00:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsviçre ile İsveç karşı karşıya geldi. Stade de Geneve'de oynanan mücadeleyi ev sahibi İsviçre 4-1'lik skorla kazandı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Breel Embolo, 60. dakikada penaltıdan Granit Xhaka, 75. dakikada Dan Ndoye ve 90+4. dakikada Johan Manzambi attı.

İsveç'in tek golü ise Benjamin Nygren'den geldi.


Bu sonucun ardından İsviçre, 13 puanla grup liderliğini son maçlar öncesi korudu. İsveç ise 1 puanla son sırada kaldı.

İSVİÇRE, 7 FARKLI YENİLMEZSE DÜNYA KUPASI'NDA

İsviçre, son grup maçında Kosova'ya 7 farklı yenilmezse lider olarak Dünya Kupası'na katılacak. UEFA Uluslar Ligi nedeniyle Dünya Kupası playofflarında yer almayı garantileyen İsveç ise son grup maçında slovenya'yı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
