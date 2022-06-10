İşte Jorge Jesus'un ailesi gibi gördüğü ekibi

6 yardımcısıyla beraber Fenerbahçe'de görev yapacak Jorge Jesus, çalışma arkadaşlarını ailesi gibi görüyor. Herkesin bir görevinin olduğu sistemde işler saat gibi işliyor.Teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de beraber çalışacağı ekibi de belli oldu. Birbirlerini uzun yıllardır tanıyan bu ekip artık aile gibiler. Hiyerarşik bir yapıda oluşan bu ekip 6 kişiden oluşuyor. En önemli isim Jorge Jesus'un sağ kolu gibi olan45 yaşındaki Joao de Deus, Jorge Jesus'la kararları alan, taktikten ilk 11 belirlemeye kadar her konuda destek sağlayan isim. Jesus'tan sonra gelen kişi konumunda. Hemen ardından 36 yaşındakigeliyor. 2. asistan konumundaki Tiago Oliveira, Al Hilal döneminde Jesus'a katıldı. Antrenmanlarda epey etkin bir isim.Kondisyonerolacak. 50 yaşındaki Carlos Bruno, Sporting döneminde Jorge Jesus'la beraber çalışmıştı. Bruno son olarak Angola Milli Takımı'nda kondisyoner idi. Fenerbahçe'de takımın fizik gücü konusunda en yetkili isim olacak.