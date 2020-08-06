İşte Arda Turan transferinin detayları

Arda Turan: "Aslında işin özü çok basit... Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ı seviyorum..." https://t.co/pp7CdyqatH



— Sporx (@sporx) August 6, 2020

Galatasaray, Arda Turan transferini KAP'a bildirdi."Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.