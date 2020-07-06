İstanbulspor, ligde kalmayı garantiledi!

TFF 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, İstanbulspor'u konuk etti.



Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İstanbulspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Yusuf Özer, 44. dakikada Berkay Görmez ve 90+1. dakikada Erdem Şen kaydetti.



İstanbulspor'da Eslem Öztürk, 29. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Ligde 7 maç aradan sonra kazanan İstanbulspor, puanını 37'ye yükseltti ve ligde kalmayı garantiledi. Alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Eskişehirspor ise 12 puanla son sırada yer aldı.



İstanbulspor, gelecek hafta Osmanlıspor'u konuk edecek. Eskişehirspor ise Balıkesirspor deplasmanına gidecek.



