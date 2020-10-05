İstanbulspor, Cajic'i Tuzlaspor'a kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bosna Hersekli futbolcusu Aldin Cajic'i Tuzlaspor'a kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İstanbulspor, Cajic'i Tuzlaspor'a kiraladı
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05 Ekim 2020 17:21
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bosna Hersekli futbolcusu Aldin Cajic'i Tuzlaspor'a kiraladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aldin Cajic'in 2020-2021 sezonu sonuna kadar Tuzlaspor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

 



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