İstanbul'da sakatlanan Neymar 3 hafta yok

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in PSG'yi ağırladığı maçı sakatlanarak tamamlayamayan Neymar'ın durumu belli oldu.
Yapılan kontrollerin ardından Neymar'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken sakatlığın kas sorunu olduğu açıklandı.
Brezilyalı yıldız Ligde oynanacak Nantes ve Rennes karşılaşmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Peipzig maçlarını kaçıracak. Neymar'ın Kasım ayında verilecek Milli aradan sonra oynayabileceği tahmin ediliyor.
Yapılan kontrollerin ardından Neymar'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken sakatlığın kas sorunu olduğu açıklandı.
Brezilyalı yıldız Ligde oynanacak Nantes ve Rennes karşılaşmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Peipzig maçlarını kaçıracak. Neymar'ın Kasım ayında verilecek Milli aradan sonra oynayabileceği tahmin ediliyor.