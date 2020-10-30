İstanbul'da sakatlanan Neymar 3 hafta yok

Başakşehir maçında sakatlanarak 26. dakikada oyundan çıkan Neymar'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İstanbul'da sakatlanan Neymar 3 hafta yok
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30 Ekim 2020 01:45
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in PSG'yi ağırladığı maçı sakatlanarak tamamlayamayan Neymar'ın durumu belli oldu.

Yapılan kontrollerin ardından Neymar'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken sakatlığın kas sorunu olduğu açıklandı.

Brezilyalı yıldız Ligde oynanacak Nantes ve Rennes karşılaşmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Peipzig maçlarını kaçıracak. Neymar'ın Kasım ayında verilecek Milli aradan sonra oynayabileceği tahmin ediliyor.


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