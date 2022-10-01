İsmet Taşdemir: 'Pozisyonları atamazsınız kazanamazsınız'

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybeden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, iyi oynadıkları maçta kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.



Maçta çok pozisyon bulduklarına değinen Taşdemir, "Karşı karşıya kaleci Tarık'ın beş tane kurtardığı bir maç. Az pozisyon verdik ama 2-0 kaybettik. Rizespor güçlü bir camia. Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçta yenmeliydik." ifadelerini kullandı.



Rakibin bireysel çok hata yaptığını kaydeden Taşdemir, "Karşı karşıya çok pozisyon var. Bu kadar pozisyon bekliyorduk. İyi savunma yapıp arkada verecekleri boşluklarda pozisyona girmek istiyorduk. İstediklerimiz tuttu. Bu kadar pozisyona girip atamazsanız kazanamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.



Taşdemir, ilk kez mücadele ettikleri ligde hedeflerinin lige tutunup ilk on içerisinde yer almak olduğunu söyledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ