Isaac, tam olarak ne zaman döneceğinden emin değil

Orlando Magic pivotu Jonathan Isaac, sakatlığından geri dönmeye yaklaştığını, ancak dönüşü için belli bir tarih olmadığını açıkladı.



2 Ağustos 2020'de ön çapraz bağları ile menisküsü yırtılan ve 2020-21 sezonunun tamamını kaçıran Isaac, bir sonraki sezonun ilk maçına hazır olmakla ilgili şunları söyledi:



"Göreceğiz. Sahaya çıkıyorum. Bacaklığımı çıkarmaya yakınım. Sıçrayabiliyorum. Çember etrafında basket bulabiliyorum. İşim giderek kolaylaşıyor. Tamamen iyileşmeye yakınım."



Isaac, 2020 ölü sezonunda Magic ile dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalamıştı.



