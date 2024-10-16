Ioannis Sfairopoulos: 'Kazanmak için anahtarımız savunmamızdı'

Fenerbahçe Beko maçından galibiyetle ayrılan Kızılyıldız'ın başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, açıklama yaptı.



Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynamanın kolay olmadığını söyleyen Sfairopoulos, şöyle konuştu:



"En iyi oyunumuzu oynamak açısından zorlu bir süreçti. Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü gerçek bir takım galibiyeti oldu. Kim oynadıysa takıma yardımcı oldu. Kazanmak için anahtarımız savunmamızdı. 18 top kaybı yapmalarını sağladık. Maçın bazı anlarında skor üretemedim. Fenerbahçe'nin de iyi olduğu anlar vardı ama sonuna kadar önde olmayı başardık. İlk çeyrek çok önemliydi. Bu performansımızla rakibimizi şaşırtmış olduk. Kutlamak için çok erken, uzun bir maraton var. Ayaklarımız yere basarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Yeni bir takımız ve sezonun başındayız. Gelecek maçlar için Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz."



