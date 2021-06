Inter, Diyarbakır'da akademi kurdu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in, sporcu yetiştirdiği programlardan Inter Akademi Türkiye, Diyarbakır'da çalışmalarına başladı.



Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Seyrantepe TOKİ mevkisi yerleşkesinde kayıt ve ön izleme çalışmalarını takip etti.



Kılavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ı Inter Akademi ailesine katmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.



"İlk amacımız İtalya'da Inter'de bir sporcunun aldığı eğitim programının aynısını Türkiye'deki sporcunun da almasını sağlamak. Inter Akademi ailesi olarak en az bir yabancı dil eğitimi veriyoruz çocuklara." diyen Kılavuz, her futbol okulunda mutlaka bir diyetisyen ve doktorun bulunduğunu, sağlık konusuna çok önem verdiklerini söyledi.



Dünya standartlarında sağlık hizmeti, araç ve gereçlerinin olduğunu anlatan Kılavuz, salgın kısıtlamalarının kalkmasıyla açılacak kamplarda İtalya'dan gelecek spor hocaları için ön hazırlık yapmaya geldiklerini bildirdi.



Kılavuz, yaz boyunca iki yurt içi bir de yurt dışı kamp programı uygulayacaklarını, akademi olarak bölge çocukları için güzel şeyler yapacaklarını anlattı.



Diyarbakır Koordinatörü Ahmet Süer de amaçlarının Diyarbakır'daki çocuklara Avrupa standartlarında iyi bir spor eğitimi sunmak olduğunu kaydetti.



Eğitim sayesinde yetenekli çocukların önünü açmayı gaye edindiklerini aktaran Süer, "Dünya ve Türkiye liglerinde oyuncu yetiştirmek, her birine ayrı bir başarı hikayesi yazdırmak istiyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz çok güzel olan bu memleketimizin çocuklarını iyi yerlere getirmek. Buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



İyi bir tesisleşme ve kamplarla sadece Inter'e değil bütün iyi takımlara Diyarbakır'dan çocukları taşımak istediklerini dile getiren Süer, şöyle konuştu:



"Burası Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ili. Burada çok yetenekli çocuklar olduğunu biliyoruz. Bunun için özellikle Diyarbakır'ı seçtik. Burada imkan ve ortam sağlandığı zaman bu gençlerin neler yapabileceğine inanıyoruz. Çocukların geleceğini kurtarmak ve bir adım attırmak için her şeyi yapacağız."



Eğitim programına katılmak için kayıt yaptıran 11 yaşındaki Kemal Demir ise futbolda iyi yerlere gelmek istediğini ve santrafor mevkisinde ismini duyurmak istediğini söyledi.



Mehmet Ali Yaşa (14) da en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu ve dünyada konuşulan bir isim olmak istediğini dile getirdi.