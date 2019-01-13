İlk yarıya 6 gün kala Galatasaray'da golcü endişesi

Galatasaray'da forvet transferinde halen somut adımların atılmaması Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına 6 gün kala Sarı-Kırmızılı camiada endişe yaratıyor.Yaz transfer döneminde Gomis'in satışı sonrası takıma 2 forvet takviyesi yapılacağının açıklanmasına rağmen kadroya hiçbir ismin dahil edilmemesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan yönetim, bu kez devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in özellikle hücum hattına istediği isimlerle henüz resmi imza atamadı.Tecrübeli hocanın, takıma bir an önce uyum sağlaması için forvet transferinin Antalya kampına yetişmesi yönündeki isteği gerçekleşmezken, Eren Derdiyok'un da kadro dışı kalması nedeniyle Galatasaray santrforu olmadan hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı camia ve taraftarlar, yaz döneminde forvet transferinde yaşanan sorun ortadayken, aradan geçen bunca süreye rağmen yönetimin halen gerekli hamleleri yapmamasını eleştiriyor. Yönetim, "Ocak ayındaki transferlerle yükselişe geçeceğiz" demesine rağmen henüz forvetle ilgili açıklama yapılmadı.