Iguodala: "LeBron'u 'durdurmak' diye bir şey yok..."

Golden State Warriors veteran Andre Iguodala, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i "durdurmak gibi bir şeyin söz konusu olmadığını" söyledi.



Warriors forveti Draymond Green'in 'Draymond Green Show' isimli podcastinin son bölümünde konuk olan Iguodala, geçmişte LeBron'u savunma tecrübelerine ilişkin olarak şu şekilde konuştu:



"Asıl olay onu 'durdurmak' değil, çünkü böyle bir şey mümkün değil. Asıl olay, sevdiği noktalara o gitmeden önce varabilmek. Ve bu da Steph'in (Curry) şut atmasıyla başlıyor. Steph şutu atar atmaz, sahada hızlıca LeBron'u arardım ve ribaund sonrası topu hangi bölgeye götüreceğini tahmin etmeye çalışırdım. Aklımdan ilk geçen bu olurdu."



2015 yılının Finaller MVP'si seçilmiş olan Iguodala, LeBron'u savunma görevinde başarılı olmuş, eski Cleveland Cavaliers yıldızının şut yüzdesini 30'ların ortasında tutmayı başarmıştı.



